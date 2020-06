Efteling grijpt in na ‘te druk weekend’

Brabants nieuwsoverzicht van vrijdag Nieuwsover­zicht | Miljoenen kilo's kunstgras door blunder nog steeds in Hedel - Hartverwar­mend onthaal voor ex-coronapa­tiën­te

18:25 Het was een snikhete dag vrijdag, wat betogers bij Vion in Boxtel blijkbaar niet tegenhield om van zich te laten horen. Er dienden verschillende belangrijke rechtszaken en in Eindhoven vonden in korte tijd maar liefst twee steekpartijen plaats. Lees het belangrijkste Brabantse nieuws van vrijdag terug in dit overzicht.