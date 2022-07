Efteling sluit het Spookslot definitief na de zomervakantie

Hoge prijzen en personeels­te­kor­ten dreigen tempo uit woningbouw te halen in Brabant

DEN BOSCH - Voor het tweede jaar op rij komen er 13.000 woningen bij in Brabant. Door stijgende prijzen en personeelstekorten in de bouw is het de vraag of de provincie dat hoge tempo kan volhouden. ,,Dat is wel zorgelijk, ja.”

