EHBO Asten bestaat 80 jaar: ‘Jongeren die EHBO leren nemen die kennis hun verdere leven mee’

Bijna 300 automobi­lis­ten betrapt op vasthouden telefoon tijdens rijden op snelwegen

ROOSENDAAL/ULVENHOUT - De politie controleerde donderdag op het gebruik van mobiele telefoons in de auto op een aantal snelwegen in Zeeland en West-Brabant. Hierbij werden bijna 300 mensen betrapt op het rijden met een telefoon in hun hand.