Cees Engel meteen aangehouden bij bezoek aan Fort Oranje

Waarom is Piet eigenlijk zwart...?

2 december DEN BOSCH - In Engeland, waar ze al langer gewend zijn aan zwart, werd in 2014 heftig en zelfs agressief gereageerd toen Sunny Bergman als Zwarte Piet door een Londens park wandelde, voor haar documentaire 'Zwart als roet'. In Nederland is de verontwaardiging over Zwarte Piet sinds enkele jaren ook manifest, in de Randstad tenminste. Waar komt Zwarte Piet eigenlijk vandaan? En wie is Sinterklaas?