Eigenaar Van Puijfelik Recycling in Oosterhout: 'Jullie moeten alles kapot maken'

Papierver­wer­ker Van Puijfelik dicht na cokevondst, familie vertrokken: 'Schandalig!'

13:13 OOSTERHOUT - Papierverwerker Van Puijfelik Recycling in Oosterhout is dinsdagochtend tot groot ongenoegen van de eigenaren op slot gegooid. De familie Van Puijfelik is inmiddels vertrokken. Het bedrijf, waar in januari dit jaar in een container een partij cocaïne is aangetroffen, wordt op last van de burgemeester voor een jaar vergrendeld.