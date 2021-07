Eindelijk even geen ‘Afstand houden!’ meer: vakantie komt geen dag te vroeg

Nieuwsover­zicht | Hoogste punt in Brabantse Maas ooit onderweg - Faunabrug stort plotseling in

16 juli Voor overstromingen waar Limburg momenteel mee te maken heeft, hoeven we in Brabant niet bang te zijn. De Maas heeft hier meer ruimte. Maar zeker is wel dat ook hier een uniek hoog punt wordt bereikt. Verder in het nieuws vandaag Peter Schouten. De Bredase advocaat wil zijn goede vriend Peter R. de Vries eren met een bijzondere actie. En geen hoogwater, maar toch een ingestorte brug in Oirschot. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 16 juli.