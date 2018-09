Eindhoven Airport: 'Ryanair vliegt vrijdag normaal'

Brabantse Michael vermist na autorit richting Limburg

25 september BOXMEER - De politie is opzoek naar de Boxmeerse Michael van de Ven (Mike Wright). Hij is meer dan een week geleden met de auto naar Weert vertrokken. Alleen is hij, volgens de familie, hier nooit aangekomen. Vanmiddag bracht de politie een vermissingsbericht naar buiten.