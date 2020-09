Eindhoven krijgt er op één dag 42 besmettingen bij, ook grote stijging in Oss en Breda

Het aantal coronabesmettingen in Brabant loopt donderdag wederom hard op. Vooral Eindhoven kampt met veel nieuwe besmettingen: 42 in één dag. In totaal zijn in de afgelopen dag 326 Brabanders positief getest, is één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis en is één persoon overleden.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in heel Nederland is met 2544 toegenomen. Die positieve tests zijn tussen gisterochtend en vanochtend geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een toename ten opzichte van woensdag, toen 2357 meldingen werden geregistreerd. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend met 25. Het aantal sterfgevallen met zestien, de grootste dagelijkse toename sinds 30 mei.

Stijging door heel Brabant

Veruit de meeste besmettingen zijn in de Randstad, maar ook Brabant blijft niet achter. In Eindhoven stijgt het aantal besmettingen het hardst (42 in één dag). In twee weken tijd zijn daar 330 nieuwe gevallen bijgekomen. Naar verhouding hebben ook kleine gemeenten als Sint-Michielsgestel (10 in één dag) en Bladel (12) veel nieuwe besmettingen. Verder zijn Oss (18), Helmond (17) en Breda (17) gemeenten met veel positieve tests.

De laatste tijd steeg vooral het aantal besmettingen in de regio's Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord. Die stijging houdt aan, maar de oplopende besmettingen in Breda , Roosendaal (14 in één dag), Tilburg (15) en Bergen op Zoom (10) laten zien dat het ook in Midden-West-Brabant niet de goede kant op gaat.

Meer maatregelen

In Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord worden op korte termijn extra maatregelen doorgevoerd. Die gaan naar risiconiveau 2. Wanneer de maatregelen precies ingaan, wordt later bekend. Midden-West-Brabant blijft volgens ingewijden in Den Haag in eerste instantie nog op het lage risiconiveau 1 staan.

Bekijk hieronder hoeveel positieve tests er in jouw gemeente zijn bijgekomen in 24 uur. Selecteer linksboven een andere Veiligheidsregio.

