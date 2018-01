Eindhovenaar (85) zwemt record na record

Vrijdagochtend 8.00 uur, plaats van handeling: het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Zoals iedere dag trekt Bob Berg zijn baantjes. Onverstoorbaar glijdt hij door het water. Hij doet het al vanaf zijn 50ste.

Topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk lopen langs. Maar in dit bad staat ook Bob Berg bekend om toptijden. Sinds afgelopen weekend heeft de Eindhovenaar acht nationale records in handen. Bij de categorie van 85 jaar en ouder welteverstaan.

Boterham met roerei

Een dag voor de wedstrijd reed hij al naar Terneuzen, waar de nationale kampioenschappen kortebaan plaatsvonden. "Ik sliep in een hotel, want ik wilde onderweg geen obstakels tegenkomen. Bij het ontbijt was iedereen gespannen, dat kon je wel merken. Ik probeerde me als normaal voor te bereiden. Mijn ontbijt voor die dag bestond uit een boterham met roerei."

In Terneuzen ging het boven verwachting voor Berg. Liefst acht nationale records zwom hij uit de boeken. De 50 meter raffelde hij af in een tijd van 49.84. De 100 meter ging in 1:53,10. Als bewijs heeft hij deze vrijdagochtend de oorkondes meegenomen in zijn tas. Of de records belangrijk voor hem zijn? "Misschien niet van levensbelang, maar ze betekenen veel voor me. Ik heb aan mezelf bewezen dat ik dit nog kan presteren op deze leeftijd."

Berg heeft veel complimenten gekregen naar aanleiding van zijn records. Deze ochtend zelfs van een olympisch kampioen. Ferry Weertman (goud op de 10 km open water) informeerde hoe het was gegaan in Terneuzen. Berg: "Hij vond dat ik het fantastisch had gedaan."

Bijna iedere ochtend is Berg in het bad te vinden. "Als ik niet ga voel ik me niet prettig. Ik vind het fijn om mijn lichaam te geselen. Het ontspant me." Toen hij nog werkte in zijn eigen bedrijf, dat handelde in cosmetica-producten, was het bad een fijne uitlaatklep. En ook nu hij als mantelzorger zijn vrouw bijstaat, doet de sport veel voor hem. "Iedereen komt zichzelf wel eens tegen. Zwemmen is dan een ideale uitlaatklep."

Marcel Wouda

Hij keek de kunst af van toppers als Pieter van den Hoogenband, waar hij in de oude Tongelreep naast zwom. Hij kreeg een paar uur les van de succescoach Marcel Wouda. "Het gaat erom dat je een rustige slag maakt."

Hij weet wel waar zijn ijzeren conditie vandaan komt. Berg groeide op in Rotterdam, in een tijd dat er nog geen openbaar vervoer was. Hij rende naar school, een fiets had hij niet. "Het gaat er in de eerste plaats om dat je gezond blijft. Ik heb geluk dat ik nog steeds geen pil hoef te slikken. Maar ik heb mijn hele leven gesport." Berg tenniste fanatiek, maar vanwege een geblesseerde knie moest hij daar mee stoppen. Hij kwam uit bij zwemmen. Daar is hij nooit mee gestopt.