Eindhovenaar Bogers houdt eindelijk van zijn motor: ‘Als je je niet lekker voelt op de motor, kun je het ook niet goed kwijt’

Er zijn weinig rijders in de MXGP-paddock die de afgelopen seizoenen zo vaak van kleur hebben moeten wisselen als Eindhovenaar Brian Bogers (26). In de afgelopen vijf jaar wisselde hij maar liefst vijf keer van motormerk. Dit jaar zit hij op dezelfde motor als waarmee hij zijn MXGP-debuut maakte. En bepaald niet blij mee was. Maar nu is alles anders.

In 2018 maakte Bogers op papier de mooie stap vanuit de MX2 naar het fabrieksteam van Honda in de MXGP. ,,Dat was een ontzettend goede motor met heel veel vermogen, maar ik had de pech dat ik geblesseerd raakte”, zo haalt Bogers aan. Bijna twee volledige seizoenen lag hij eruit en de Eindhovenaar moest daarna alle zeilen bijzetten om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het ultieme resultaat: zijn eerste GP-zege afgelopen seizoen in Lommel. ,,Dat was natuurlijk een fantastisch seizoen en ik hoop dat we dat kunstje weer eens kunnen herhalen”, aldus de nummer zes van het afgelopen WK.

Nooit vertrouwen

Dat zal dit seizoen dus weer moeten gebeuren op de Honda. Het Vlaamse crossteam Standing Construct MXGP belandde na een aantal jaren trouwe KTM-dienst (eerst met KTM, vervolgens als GasGas- en Husqvarna-fabrieksteam) door organisatorische wijzigingen op een zijspoor, maar vond in Honda een nieuwe goede partner. ,,Na 2018 had je mij misschien niet meer moeten vertellen dat ik weer naar een Honda zou gaan. Dat was echt een dramatische start. Door die blessures kreeg ik nooit het vertrouwen op die motor. Het vermogen zat wel goed, maar als je je niet lekker voelt op de motor, kun je het ook niet goed kwijt.”

En dat is net waar dit jaar het verschil wordt gemaakt: was Bogers bij het fabrieksteam de secondant achter Tim Gajser om wie alles draaide, daar heeft hij binnen Standing Construct de mogelijkheden om de motor geheel naar eigen hand te zetten. ,,De motor is van zichzelf al een stuk beter in het zand. Dat heb je ook denk ik wel terug kunnen zien aan het rijden van Gajser.”

De Sloveense vijfvoudig wereldkampioen was nergens te bekennen in het zand tot 2019, maar won in dat jaar voor het eerst een GP in de ‘Lommelse Sahara’. ,,Daar komt voor mij bij dat ik met WVM Suspension een partij heb met enorm veel ervaring met het afstellen van de vering. Wim van Mil is iemand met wie ik al jaren samenwerk. De basis is nu goed en dan kan ik met vertrouwen op de motor zitten. Dat maakt een wereld van verschil.”

Aanpassen

Het was dan ook geen moeilijke keuze voor Bogers om bij Standing te blijven. ,,In mijn ogen maakt de motor niet per se of je een GP wint of niet. En daarbij had ik me hoe dan ook moeten aanpassen aan een andere motor. Of ik nu bij Standing was gebleven of niet. Afgelopen seizoen reed ik met een Husqvarna uit 2022 en won ik, terwijl op de KTM-modellen (Husqvarna en GasGas vallen ook onder die groep, red.) uit 2023 niet best werd gepresteerd.”

Samen met een aantal wereldtoppers reed Bogers zondag in Lierop de International MX Season Opener. Een week voor de eerste GP van het seizoen in Argentinië ging hij de strijd aan met rijders als Jorge Prado en Romain Febvre. Met een tweede plek in de eerste manche en een vierde plaats in de tweede eindigde Bogers al derde achter winnaar Brent van Doninck en teamgenoot Pauls Jonass. Een uitstekende generale dus voor de start van het WK.

Waar andere Nederlanders, zoals Jeffrey Herlings, de wedstrijd om het Franse kampioenschap in Lacapelle Marival verkozen boven Lierop was dat voor Bogers geen optie. ,,Ik heb nog nooit een GP kunnen rijden in Lierop, alleen een mini-GP in de 85cc en in het EK. Het is zo’n mooie en historische baan en er wordt nu voor het eerst weer op hoog niveau geracet, dan mag je die kans eigenlijk niet laten lopen.”