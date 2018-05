Eindhovenaar heeft 26 halfbroers en -zussen: 'En dan ben je ineens met 27'

EINDHOVEN - Zo heb je alleen een paar jaar oudere broer. En zo blijkt dat je maar liefst zesentwintig halfbroers en halfzussen hebt. Eindhovenaar Jesper de Raad viel de afgelopen maanden van de ene in de andere verbazing. Maar hij geniet inmiddels met volle teugen van zijn nieuwe familie - al blijft het nog wel even wennen.

Dat de 26-jarige Eindhovenaar Jesper verwekt was met sperma van een zaaddonor, dat wist hij al jaren. Zijn moeder had het hem al heel jong verteld, toen ze nog in de Randstad woonden. ,,Ik weet niet beter dan dat dit zo was. Mijn moeder was samen met een vrouw, zo raar was dat dus niet. Mijn broer en ik hebben daar nooit een probleem van gemaakt. En ook op school en met vriendjes was het nooit een issue."

Dat was het ook niet toen hij halverwege de basisschool naar Eindhoven verhuisde, omdat zijn moeder een nieuwe vriendin kreeg. Tot een paar jaar geleden, toen plotseling Jan Karbaat in het nieuws kwam.

Gerommel met sperma

Deze dokter, baas van Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, bleek in zijn vruchtbaarheidskliniek met sperma te hebben gerommeld. Karbaat had op grote schaal zijn eigen zaad gebruikt om patiënten van de kliniek mee te bevruchten. Uiteindelijk bleek hij de vader te zijn van meer dan zestig kinderen.

Is Jesper dan ook verwekt met donorzaad van Karbaat? ,,Nee hoor, gelukkig niet. Maar wel met sperma uit zijn kliniek. Toen twee jaar geleden de oproep kwam van de Fiom, de stichting die zich bezig houdt met afstammingsvragen, om DNA af te staan heb ik daar uiteindelijk gehoor aan gegeven. Want zo kan er onderzoek worden gedaan naar welke donorkinderen met welk donorzaad zijn verwekt."

Dat is namelijk niet in alle gevallen bekend, omdat donors decennia lang ook anoniem sperma konden afstaan aan vruchtbaarheidsklinieken. Iets wat sinds 1948 wettelijk zo was geregeld maar wat in 2004 onmogelijk is gemaakt.

Ophef

,,Naar aanleiding van de ophef zijn veel donorkinderen zich gaan afvragen wie hun vader was", vertelt De Raad, werkzaam bij Laagland Archeologie en bijna afgestudeerd archeologiestudent. ,,De Fiom probeert voor de kinderen van anonieme donoren daar zo goed en zo kwaad als het kan antwoord op te geven."

Dat gebeurt aan de hand van DNA-profielen van de donorkinderen die met elkaar vergeleken worden, omdat ondanks tal van oproepen veel anonieme donoren zich niet gemeld hebben. ,,Aan de hand daarvan is een DNA-profiel opgesteld van de donor, en is ook na te gaan wie zijn kinderen zijn."

Match

Al snel na de eerste DNA-matches bleek dat Jesper acht halfbroers en -zussen had. Maar het aantal matches bleef daarna maar doorlopen. De teller staat momenteel stil op zesentwintig stuks.

,,Het is toch wel een hele gewaarwording, als in korte tijd je aantal familieleden zo onverwacht en zo snel toeneemt", stelt De Raad niettemin vrij nuchter vast. ,,Het ene moment had ik alleen mijn moeders en broer. En het volgende moment maak ik deel uit van zo'n enorme groep broers en zussen."

De Fiom vraagt aan alle donorkinderen die DNA hebben afgestaan toestemming om hun gegevens te verstrekken aan hun halfbroers- en zussen. De Raad gaf zijn zegen, en daarom heeft hij met een aantal van hen al contact gelegd.

Bijeenkomsten

Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest. Ze hebben een gezamenlijke groeps-WhatsApp. En gisteravond was er een familie-etentje in Gorinchem - het geografische middelpunt van de woonplaatsen van alle halfbroers- en zussen. ,

,Het is nog steeds wel wennen, als we bij elkaar zijn. En zeker in het begin was het af en toe ongemakkelijk. Je zit toch te kijken naar mensen in wie je ook iets van jezelf herkent. We hebben bijvoorbeeld bijna allemaal groene ogen."