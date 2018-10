Eindhovenaar Rob Burg zit op Mallorca: 'Je herkent het bijna niet terug hier'

videoEindhovenaar Rob Burg zit op Mallorca, waar noodweer dinsdagavond aan zeker acht mensen het leven kostte. "Pas toen we de volgende ochtend wakker werden, zagen we hoe erg het was", vertelt Burg.

Dinsdagavond wilde Rob Burg nog gaan fietsen op het eiland, maar door de regen besloot hij terug te keren naar het vakantiehuisje. "Toen we bij het vakantiehuisje aankwamen, was de stroom uitgevallen. We zijn toen gewoon naar bed gegaan, dus van het slechte weer hebben we vrij weinig meegekregen." Burg is op vakantie op het eiland. "Vorige week kwamen we nog door het getroffen dorp, Sant Llorenç des Cardassar. Dinsdagavond zaten we in Palma", vertelt de Brabander. "Aan deze kant van het eiland kwam het dus niet over als noodweer."

Volledig scherm De schade in het getroffen dorp is groot. © Rob Burg

Enorme rotzooi

Nu is hij na de modderstroom weer terug in het getroffen dorp. "Het was bijna onmogelijk om hier te komen. Door de hulpdiensten werden we tegengehouden. 'De wegen zijn niet veilig en allemaal afgezet', zo zeiden ze tegen ons." Daarom is Burg te voet naar het dorp gegaan. "Ook dat was niet makkelijk, want overal liggen diepe plassen." In het dorp zelf is de schade groot. Er heerst verslagenheid. "Mensen zijn overstuur, je ziet ze aangeslagen rondlopen. Je herkent het bijna niet terug hier, het is een enorme rotzooi. En dan hoor je hier dat er nog een kind van vijf vermist wordt, dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Opruimen

Mensen beginnen nu met opruimen en er wordt gezocht naar vermisten. "Er zijn veel mensen op de been, vrijwilligers en hulpdiensten. Het is ook echt alleen dit dorp geweest dat getroffen is. Ik hoorde dat de president ook al langs is geweest om steun te bieden. Ik hoop dat dat de mensen hier een beetje helpt."

Volledig scherm Mensen zijn begonnen met opruimen. © Rob Burg