Eindhovenaren op Hawaii bekomen van bomalarm: 'Dit was de schrik van ons leven!'

HAWAII/EINDHOVEN - Bewoners op Hawaii schrokken zich even rot toen ze zaterdag een tekstbericht op hun mobiele telefoons ontvingen over een dreigende ballistische raketaanval . Vals alarm, ontdekten ook twee Eindhovenaren die er vakantie vieren.

De schrik zit er nog steeds goed in bij Maarten Strijbosch en Marco Koenen. De twee Eindhovenaren werden op hun vakantie in Hawaii zaterdag geconfronteerd met een noodoproep op hun mobiele telefoon. Een raketaanval. ,,Het was de schrik van ons leven. We zijn ons echt rot geschrokken en meteen op zoek gegaan naar een schuilkelder. Overal kwamen mensen in paniek hun huis uit, allemaal op zoek naar een schuilplaats".

Road to Hana

Strijbosch en Koenen waren op het moment van de melding - om acht uur in de ochtend - op het eiland Maui en net met hun huurauto begonnen aan de 'Road to Hana', een toeristische route op het Hawaiiaanse eiland. ,,We waren net voorbij het eerste dorpje op de route toen we die melding op onze telefoons kregen: BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL. Dreiging van raketinslag op Hawaii. Zoek onmiddellijk een schuilkelder. Dit is geen oefening!"

,,We zagen de paniek om ons heen en zijn direct op zoek gegaan naar een schuilkelder. Maar dat valt niet mee op de Road to Hana. We zijn omgekeerd en teruggereden richting het vliegveld, waar de route begint. Langs die weg hebben we in een klein dorpje een schuilkelder gevonden", vertelt Maarten Strijbosch telefonisch vanaf het Polynesische eiland in de Grote Oceaan.

Na ruim drie kwartier kwam er een tweede melding op de mobiele telefoons: er is geen raketdreiging of gevaar meer voor de staat Hawaii. Vals alarm. Strijbosch: ,,Maar het was een klote-ervaring. We zijn onszelf nog nooit zó kapot geschrokken".

Ontredderd

Inmiddels zijn Strijbosch en Koenen van de ergste schrik bekomen. "Iedereen is nog een beetje ontredderd. Veel mensen hebben gisteren in paniek hun auto achter gelaten om met kinderen snel een schuilplaats te zoeken. Gelukkig was het allemaal loos alarm. We gaan nu eerst maar eens slapen", aldus Strijbosch zondagochtend onze tijd. Ondanks de hevige schrik vervolgt het duo hun reis op Hawaii.