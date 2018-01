'Eindhovens dispuut Studenten Corps geschorst vanwege feest met vrouwonvriendelijk thema'

Aleph nodigde via Facebook studenten uit voor een feest ('studenten orgy') op 9 februari in een studentenhuis aan de Guido Gezellestraat. Bezoekers werd opgeroepen 'in hun geilste outfit te komen.'

#metoo

Het dispuut presenteert het feest in de uitnodiging als een tegenreactie op #metoo, het wereldwijde protest van vrouwen tegen ongewenst seksueel gedrag door mannen. Carnaval is, zo schrijft Aleph, het moment om de tradities van het in 1958 opgerichte dispuut in ere te herstellen. Tot die tradities wordt het ongevraagd betasten van vrouwen gerekend. 'Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.'