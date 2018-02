Eindhovense vaatchirurg: 'Tabaksfabrikanten zijn massamoordenaars'

Zes mannen opgepakt bij grote politieactie in Oost-Brabant tegen hen­nep­cri­mi­ne­len

12:17 HELMOND - De politie, het OM en de Belastingdienst zijn maandagochtend een actie gestart tegen een groep hennepcriminelen. In de vroege ochtend werden op zes plaatsen in de regio, onder meer in Helmond, Geldrop, Asten, Liessel en Aarle-Rixtel invallen gedaan in woningen en loodsen.