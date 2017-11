Elf verstekelingen aangetroffen in vrachtauto bij tankstation op A67 bij Bladel

De Poolse chauffeur van de vrachtwagen alarmeerde zelf de politie omdat hij een vermoeden had dat er mensen achterin zijn wagen zaten. De chauffeur had in België een trailer aangekoppeld. Toen hij pauzeerde bij het tankstation hoorde hij gestommel en zag door het controleluikje dat er elf mensen in de vrachtwagen zaten.



De politie is ter plaatse gekomen en haalde de mensen uit de vrachtwagen. Het gaat om elf volwassenen die vermoedelijk uit Eritrea komen. De mensen verkeren in goede gezondheid en hadden eten en drinken bij zich.



De verstekelingen zijn met een bus vervoerd naar het hoofdbureau van de politie. Ook de vrachtwagen en de chauffeur zijn naar het hoofdbureau gegaan. De vrachtwagenchauffeur is niet aangehouden, maar zal wel door de politie ondervraagd worden.