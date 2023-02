Elfde editie Koos Moerenhout Classic op 13 mei krijgt extra afstand, inschrijving is geopend

Wijkcen­trum Stiphout niet brandvei­lig genoeg voor 837 bezoekers, maar had door fouten wel vergunning voor dat aantal

HELMOND - Dat er minder bezoekers terechtkunnen in het wijkcentrum in Stiphout heeft te maken met brandveiligheid. Op basis van niet kloppende tekeningen en foute berekeningen zijn in het verleden te veel gasten toegestaan. Dat wordt nu gecorrigeerd.