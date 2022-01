Elk halfjaar een boosterprik? ‘Onwenselijk’, zegt deze viroloog: ‘Alleen vaccineren als het écht nodig is’

Nieuwsover­zicht | Woede nadat terrassen moeten wijken voor nieuwe fietsen­stal­ling - Kabinet versoepelt coronare­gels

Nederland gaat de harde lockdown vanaf zaterdag loslaten. Het hoger onderwijs gaat weer open, sporten en naar de kapper gaan kan weer en winkelen op afspraak mag. Ander nieuws: de man die uit een jeugdgevangenis in Breda ontsnapte en woensdag in België werd doodgeschoten, is de 21-jarige Kenneth B. Verder blijkt dat een aantal terrassen van horecazaken in Eindhoven moet wijken voor de komst van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

13 januari