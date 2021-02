Elke rel rond Baudet voedt lobby om Forum buitenspel te zetten in Brabant

Brabantse ziekenhui­zen nemen extra maatrege­len na corona-uitbraken Britse variant

18 februari TILBURG - Ziekenhuizen in Brabant nemen extra maatregelen om nieuwe corona-uitbraken te voorkomen. Het aantal bezoekers wordt vanaf nu strenger gecontroleerd en patiënten en medewerkers worden vaker getest. ,,De Britse variant is duidelijk in de ziekenhuizen aanwezig, dus moeten we nóg strenger zijn”, aldus voorzitter voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant (ROAZ).