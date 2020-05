Els krijgt al zeven maanden geen post: ‘Het komt gewoon niet aan, onbegrijpelijk’

Na corona-uitbraken in slachthui­zen rijst de vraag: hoe veilig is het bij vleesver­wer­ker Vion in Boxtel?

18:05 BOXTEL - Het coronavirus zit vleesverwerker Vion danig dwars. Nadat tientallen medewerkers besmet raakten, sloot het bedrijf al slachthuizen in Groenlo en het Duitse Bad Bramstedt. Het roept de vraag op hoe veilig de hoofdlocatie in Boxtel is. Politici en veiligheidsmensen in Brabant willen antwoord.