Emiel en Marije namen asielzoeker Sami in huis: 'First Dates bleek echt dé perfecte taalles’

Nieuwsover­zicht | Explosief gaat af bij slagerij - Dode walvis trekt veel bekijks

27 juli Bij slagerij Jaraya in Den Bosch ging dinsdagochtend vroeg een explosief af en een horecagebouw op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel is verwoest door een grote brand. Ondertussen houdt in het westen een dode walvis de gemoederen flink bezig. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.