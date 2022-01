Emma niet meer de populairste meisjesnaam in Brabant

Jaaroverzicht Het meest opvallende 112-nieuws uit 2021: avondklok­rel­len, ingestorte balkons en vliegtuig­crash

Drie jonge tieners die om het leven kwamen bij een aanrijding met een ambulance in Helmond, een man die in een mestput valt in Best en de 20-jarige Anouk den Dekker die in Den Bosch om het leven kwam bij een steekpartij met haar halfzus. Het meest opvallende 112-nieuws van het jaar lees je in dit overzicht.

30 december