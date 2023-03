Emmy Brandsma (83) 4000e cursist computercursussen voor ouderen Bergeijk

In het computerlokaal in de muziekschool Art4U aan de Dr. Rauppstraat in Bergeijk startte zij deze week samen met andere ouderen de cursus iPad. Voorzitter Wil van der Heijden memoreerde dat juist in dit jubileumjaar dit bijzonder aantal cursisten is bereikt. Daardoor heeft het docententeam in die 25 jaar zoveel deelnemers wegwijs gemaakt in de digitale wereld.