En dat allemaal van ons belastinggeld

Wat de boer niet kent...

10:00 Of ik bang ben dat mijn kinderen over een paar jaar drugs tot zich gaan nemen? Ja, natuurlijk ben ik daar bang voor. Waarom? Geen idee. Waarschijnlijk omdat ik zelf nul ervaring heb met drugs. Niks. Ik rook geeneens. Mijn brein is nog zo kraakhelder als een kabbelend Zwitsers bergmeertje in de lentezon. Sterker nog, ik zou niet eens weten waar ik drugs zou moeten scoren, als ik ze al zou willen gebruiken.