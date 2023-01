En de winnaar is: de Toebes Singers met Bej Ut Nölerscarnaval

Bredase Li­sa-Ma­rie Vermeulen werd vernoemd naar de overleden dochter van Elvis: ‘Het eerste woord dat ik zei was ‘Evis’’

BREDA - ,,Lisa Marie Presley’s leven stond in het teken van de nalatenschap van Elvis. En ze had dat zelf nooit willen veranderen”, zegt Lisa-Marie Vermeulen uit Breda in reactie op het overlijden van de dochter van Elvis. De Bredase werd door haar vader Cor vernoemd naar de dochter van de wereldberoemde artiest.

14 januari