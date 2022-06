En de Zachte G-prijs gaat naar... dialectgenootschap De Berregse Kamer

Opnieuw tropische temperatu­ren in Brabant: op meerdere plekken ruim 30 graden

In Brabant zijn zaterdag op verschillende plekken temperaturen van boven de 30 graden gemeten. In Eindhoven werd het zaterdagmiddag ruim 32 graden. Ook in Volkel en Gilze-Rijen werd het warmer dan 30 graden, meldt Weerplaza. Rijkswaterstaat stelde voor Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland een hitteprotocol in.

18 juni