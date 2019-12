En nog steeds zit Johan van Laarhoven in een Thaise cel

Vrouw aangereden in uitgaans­cen­trum Reusel: met hoofdlet­sel naar ziekenhuis

10:18 REUSEL - Op de Wilhelminalaan in Reusel is in de nacht van zaterdag op zondag een jonge vrouw aangereden. Dat gebeurde even na middernacht. De vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.