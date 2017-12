Energieleveranciers zetten consument op verkeerde been: soms fors bijbetalen door scheve vergelijking

Elk jaar stappen veel consumenten over naar een nieuwe energieleverancier. Voordat ze overstappen, willen ze graag het aanbod van verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken. De meeste consumenten hebben echter geen idee hoeveel stroom en gas ze in een jaar gebruiken.

Verschillende standaarden

Deze Eindhovense consumentenvereniging die zich inzet voor het verminderen van de vaste lasten van individuele consumenten, onderzocht de standaarden die de verschillende energieleveranciers hanteren voor tweepersoonshuishoudens met een tussenwoning. Zo gaat Energieflex bij een tweepersoonshuishouden uit van een gemiddeld verbruik van 1440 kWh (elektriciteit) en 864 m3 (gas) op jaarbasis. Qurrent gaat bij hetzelfde huishouden uit van 3023 kWh en 2676 m3. „Die verschillen zijn echt veel te groot", concludeert Wolfert. „Kiest een consument een leverancier die te laag schat, dan is hij op jaarbasis fors duurder uit. Het verschil tussen twee leveranciers kan oplopen tot ruim 1200 euro per jaar."

Richtlijnen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) probeert al jaren grip te krijgen op de wijze waarop energieleveranciers hun contracten aanbieden aan (potentiële) klanten. „De ACM heeft speciale richtlijnen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat energieleveranciers op dezelfde manier een vergelijking maken’, legt Wolfert uit. „Op basis van het aanbod op maat is afgesproken om alle kosten mee te nemen in de berekening. Zo’n aanbod op maat helpt consumenten om een eerlijke vergelijking te maken. Maar de praktijk is weerbarstig. Energieleveranciers weten daar slim omheen te manoeuvreren en hanteren andere gemiddelde verbruiken als uitgangspunt voor hun berekening.”

In een brief aan de ACM pleit de Vastelastenbond dan ook voor een standaard verbruik dat jaarlijks door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) wordt vastgesteld en dat elke energieleverancier verplicht moet gebruiken. „We beschikken over de nieuwste technologieën om energie duurzamer te maken. Maar ondertussen lukt het niet om een duidelijke richtlijn op te stellen voor onze energieleveranciers. Zo’n standaard is hard nodig. Alleen zo geven we consumenten de mogelijkheid een eerlijke vergelijking te maken en niet onverwacht voor een onaangename verrassing te komen staan."