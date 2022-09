Energieprijzen rijzen de pan uit én al helemaal voor monumenteigenaren, maar er is hoop

Is er wat aan te doen? Wat Van der Eerden na dertig jaar als monumentenhouder weet: verduurzamen en monumenten vormen een lastige combinatie. ,,Maar geen onmogelijke, mits je out of the box durft te denken.”



Van der Eerden is mede-organisator van de open monumentendag in zijn stad, komende zaterdag en zondag. Thema dit jaar: verduurzaming van je monumentale pand. ,,Want ook wij als eigenaren moeten met onze tijd meegaan. Wij willen net zo goed onze bijdrage leveren aan het verminderen van energiegebruik.”