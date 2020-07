Enexis waarschuwt: stroomnet raakt overvol door zonneparken en windmolens

Brabants nieuws van woensdag Nieuwsover­zicht | Justitie maakt film van criminele familie R. - Brabantse cateraars schrappen honderden banen door corona

8 juli Opvallende details in het proces tegen de Osse familie R. vandaag. Justitie kondigde aan een film te maken over de criminele zaken die op het woonwagenkamp plaatsvonden. Dat moet de zaak visueler maken. Verder was het een zwarte dag voor medewekers van cateraars Maison van den Boer en Hutten. En in Wouwse Plantage daalt de schrik over het wereldnieuws over de martelkamer en criminele gevangenissen in een loods nog maar moeilijk in. ,,We wisten dat er iets niet klopte", zegt er één.