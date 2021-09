Enorme partijen coke en zware vuurwapens: Martien R. hoort vandaag uitspraak rechtbank

Als seksversla­ving je dagelijks leven gaat overheer­sen, wat doe je dan?

30 augustus DEN BOSCH - Als pornoconsumptie of datingapps voor snelle seks je dagelijks leven gaan overheersen, dan wordt het wellicht tijd om in te grijpen. Met het boek Lust als Last, wanneer wordt seks verslavend? bieden de auteurs Herm Kisjes en Matthijs Kruk een hulpmiddel voor zelfonderzoek.