Enorme schade na zeer grote brand in appartementencomplex Eindhoven, bewoonster naar ziekenhuis

Deze grote Brabantse bouwbedrij­ven staan in de top 50 van Nederland en dit is hun omzet

Wie in Nederland wil bouwen, moet in Brabant zijn. Maar liefst tien van de vijftig grootste bouwbedrijven van het land komen namelijk uit deze provincie. De grootste speler in de Nederlandse bouwmarkt is de Koninklijke BAM Groep uit Bunnik. Heijmans uit Rosmalen staat op plek 5 en is daarmee de grootste van Brabant.

28 november