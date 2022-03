Enorme stijging coronabesmettingen in Brabant na carnavalsperiode: verdrievoudiging in week tijd

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is afgelopen week meer dan verdrievoudigd in Brabant. Het RIVM meldt dinsdag dat er 107.049 besmettingen na de carnavalsperiode bij zijn gekomen.

In de week van 1 maart kwamen er 30.992 besmettingen bij in Brabant. De GGD's hielden toen al rekening met een stijging vanwege de versoepelingen, de carnavalsperiode en mensen die terugkwamen van wintersport. Uit cijfers van de afgelopen week blijkt die verwachting te kloppen: in Brabant steeg het aantal besmettingen boven de 100.000 gevallen. Nog nooit testten er zoveel mensen positief in een week tijd in de provincie.

In Midden-West-Brabant testten er de afgelopen week 44.271 mensen positief. Een week daarvan waren dat er nog 11.825. In de regio Brabant-Noord steeg dat aantal van 8.840 naar 32.889. En in Brabant-Zuidoost werden er 29.889 mensen positief getest (een week eerder 10.327).

Het aantal ziekenhuisopnames steeg licht, maar er kwamen juist iets minder mensen bij op de IC-afdelingen. Het RIVM laat weten dat het effect van een oplopend aantal besmettingen op het aantal ziekenhuisopnames gemiddeld zo’n twee weken later zichtbaar wordt.

Volle testlocaties

Vorige week werd al gemeld dat de dag na carnaval het aantal opgelopen besmettingen het hoogste aantal was in twee weken tijd. Veel coronatestlocaties in Brabant zaten de dagen erna helemaal vol. Een afspraak maken was voor de rest van de week ook lastiger dan voorheen: ,,Bij ons zijn meerdere testmedewerkers positief getest op corona, waardoor de capaciteit ook nog eens lager is”, zei Cindy Bergenhenegouwen, woordvoerder van GGD Brabant-Zuidoost, tegen deze nieuwssite. ,,De testvraag nam de afgelopen weken juist af, maar vandaag zien we weer een toename. Vermoedelijk testen meer mensen positief door de versoepelingen, maar ook door carnaval.”

Tekst gaat verder

Volledig scherm File bij de Teststraat Vluchtoord in Uden op de dag na carnaval.

Bevrijdingsfeest

Carnaval voelde dit jaar voor veel mensen in het zuiden als een bevrijdingsfeest. Het feest viel ongeveer samen met de grootscheepse coronaversoepelingen. Door het (bijna) wegvallen van de coronapas en normale openingstijden konden cafés weer op honderd procent draaien. Bezoekers mochten weer dansen, zonder aan de anderhalve meter te hoeven denken. En mondkapjes waren ook bijna nergens meer zichtbaar.

Ondanks dat de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s anderhalve week voor carnaval opriepen dat het ‘een kleiner feestje’ ging worden, waren de straten als vanouds gekleurd met verklede mensenmassa’s. Zonder praalwagens of optredens was het feest in de binnensteden. In Den Bosch was het zelfs zo druk, dat er niemand meer bij mocht.

,,Het is natuurlijk naïef om te denken dat mensen thuis zouden blijven, na de versoepelingen”, liet woordvoerster van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Marieke Van Wijk weten. ,,We hebben geprobeerd om de besmettingen te beperken door grote evenementen en optochten af te gelasten. Maar uiteindelijk staan mensen toch wel dicht op elkaar, dat is niet tegen te houden.”

Wintersport

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Ook in het noorden van het land is een stijging van het aantal gemaakte testafspraken te zien. Volgens de woordvoerder van de landelijke GGD is dit het gevolg van het einde van de voorjaarsvakantie, waarin traditioneel veel Nederlanders op wintersport gaan. ,,Het zijn voornamelijk reizigers die terugkomen”, zegt de GGD-woordvoerder over de toename van het aantal tests. Daarom krijgen risicogroepen binnenkort opnieuw een boosterprik.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.