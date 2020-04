Enquête: Brabantse CDA-leden hevig verdeeld over coalitie met Forum

Brabants nieuws van dinsdag | Laagste aantal besmettin­gen sinds lange tijd, veel afvaldum­pin­gen

28 april Er wordt veel afval gedumpt in de Brabantse steden sinds de coronacrisis en het aantal besmettingen in Brabant ligt het laagst sinds 15 maart. Maar er was ook veel niet-corona-gerelateerd nieuws deze dinsdag. Bijvoorbeeld over de 79-jarige Adrie die een fietsendief wist te stoppen en een analyse over het wel of niet aangaan van een coalitie met Forum voor Democratie. Lees het belangrijkste nieuws van dinsdag terug in dit overzicht.