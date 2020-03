Er is een leven na corona, maar hoe groot is de aanslag op onze welvaart?

Dat was waarom Wim van der Leegte – toen nog voorzitter – mij overhaalde om een boek te schrijven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Eindhovensche Fabrikantenkring (EFK) op 27 september 2019. Aanvankelijk was het idee om het boek vooral over de toekomst te laten gaan. Over de vraag: hoe zal de Eindhovense industrie er over 25 jaar voorstaan?



Ik heb die boot afgehouden. Ik ben geen futuroloog en ik zie er weinig heil in om in een glazen bol te staren. Filosoferen over de toekomst wordt al gauw een vrijblijvende bezigheid als die toekomst verder dan een paar jaar weg ligt. Niet dat daar niets over te vertellen valt. De grotere rol die landen als China en India opeisen in de wereld, de onrust in het Midden-Oosten, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, de exploratie van de ruimte, het zijn allemaal ontwikkelingen die onze toekomst in meer of mindere mate zullen bepalen. Maar dat is het doortrekken van lijntjes uit het verleden.