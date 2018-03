Er komt misschien toch een hoge fly-over bij Sint Annabosch

Rijkswaterstaat bracht de bewoners, die zijn verenigd in het platform Van A58 naar Beter, dinsdagavond op de hoogte tijdens een bijeenkomst in Bavel. Al jaren zijn de dorpsraden en andere plaatselijke belangenorganisaties in overleg met onder meer Rijkswaterstaat om de gevolgen van de verbreding van de A58 binnen de perken te houden.

Tal van varianten

Een bredere A58 van twee naar drie rijstroken leidt ertoe dat vanuit de richting van knooppunt Galder de afslag Utrecht verdwijnt. Die zou in de nieuwe situatie een extra rijstrook moeten krijgen, maar dat is niet verantwoord uit oogpunt van verkeersveiligheid. Om het verkeer naar Utrecht te leiden, zijn tal van varianten de revue gepasseerd. Uiteindelijk werd in 2017 in principe gekozen voor een variant waarbij het verkeer vanuit Galder naar Utrecht links invoegt, door een nieuwe tunnel onder de noordbaan van de A58 gaat en vervolgens aansluit op de A27.

Maar Rijkswaterstaat heeft nu geconcludeerd dat deze variant niet haalbaar is. Ze heeft verkeersdeskundigen het ontwerp laten onderzoeken. “Zij hebben begin deze maand geconcludeerd dat deze variant de verkeersveiligheid geweld aan doet. Ook wij zijn door dit nieuws overvallen”, zegt Marco Bakermans van Rijkswaterstaat.

Verkeerstoename

Daar komt bij dat niet alleen de snelweg tussen Sint Annabosch en Galder verbreed wordt, maar hoogstwaarschijnlijk ook de A58 tussen Breda en Tilburg. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit extra toe. ,,131.000 voertuigen per etmaal in 2030 in plaats 122.000”, aldus Bakermans. Ter vergelijking: in 2014 lag het aantal weggebruikers op de A58 nog op 90.000. Ook de verkeerstoename zorgt ervoor dat ondertunneling geen haalbare kaart is.

Een en ander leidt ertoe dat Rijkswaterstraat de oude variant van stal heeft gehaald. Dat betekent een fly-over van ruim vijftien meter hoog. Verkeer naar Utrecht voegt rechtsaf en gaat vervolgens óver in plaats van onder de noordbaan van de A58 naar de A27.

Extra geluidsoverlast

Van A58 naar Beter, met onder meer vertegenwoordigers van de dorpsraden van Bavel en Ulvenhout, voelen zich danig in hun hemd gezet, zo bleek dinsdagavond. ,,We zijn er al vier jaar mee bezig. Al onze inspanningen lijken voor niets te zijn geweest", zo klonk het. Voor hen is een fly-over geen optie. De hoogte ervan leidt, zeggen ze, tot extra geluidsoverlast in de dorpen die nu al danig op de proef worden gesteld door het snelweggeweld.