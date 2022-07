Er moet op meer plekken geplast kunnen worden

Nieuwsover­zicht | Opeens massaal huizen te koop - Lam­bo-crash van Brabantse miljonair blijft mysterie

Drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander. Dat kan als de buitenlucht in onze provincie een stuk minder ziekmakend wordt. Opeens worden er massaal huizen te koop gezet uit angst voor het instorten van de woningmarkt. En hoe een Brabantse miljonair met zijn Lamborghini kon crashen op de snelweg is nog altijd onduidelijk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 8 juli.

8 juli