Er wonen nu ruim 8000 Oekraïense vluchtelingen in Brabant

Sinds het uitbreken van de oorlog hebben zich in totaal 8146 Oekraïners in Brabant ingeschreven. Onder hen zijn 2639 kinderen en tieners tot 18 jaar. In het hele land gaat het om zo’n 72.000 oorlogsvluchtelingen.

Tilburg

Van de grootste gemeenten in Brabant nam het aantal Oekraïners de afgelopen weken vooral toe in Tilburg. Tussen 24 februari en 20 juni schreven 467 Oekraïners zich hier in. Dat komt neer op 20,8 per tienduizend inwoners.

De minste Oekraïners kwamen naar Alphen-Chaam. Hier schreven 17 mensen zich in. Naar verhouding kwamen de minste Oekraïners in Oirschot wonen. Hier schreven zich tot 20 juni 22 mensen uit Oekraïne in. Dat komt neer op 11,5 mensen per tienduizend inwoners.

Kaartje

LocalFocus bracht in kaart waar iedereen zich inschreef. In het kaartje kun je precies zien hoeveel Oekraïense mensen er in jouw gemeente bij zijn gekomen.

