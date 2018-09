Er wordt wat afgezeurd over het eten in zorginstellingen, en de klagers hebben gelijk; het kán ook beter

Kleine kraanvogel­tjes verwacht: nieuwe vogels broeden nu ook in Brabant

19 september In Nederland is dit jaar een recordaantal broedpaartjes van kraanvogels geteld. Volgens de Vogelbescherming waren er 32 broedpaartjes, tien meer dan in 2017. In 2014 werden er acht geteld. Voor het eerst broeden de grote vogels ook in Brabant.