Er zijn 42.400 miljonairs in Brabant: bekijk hier hoeveel er in jouw buurt wonen

video Vondsten in Zee­land-West-Bra­bant: honderden kilo's harddrugs en miljoenen illegale sigaretten

46 miljoen illegale sigaretten, 540 kilogram cocaïne en 25 kilogram heroïne: die spullen nam de politie afgelopen week in de regio Zeeland-West-Brabant in beslag. Dat deed ze in nauwe samenwerking met gemeentes, douane, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee.

19 november