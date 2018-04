Er zijn meer Poolse arbeidsmigranten in Brabant en ze zijn tevreden, maar kwetsbaar

TILBURG - Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is sinds 2004 bijna vervijfvoudigd. De meesten van hen wonen in Brabant, Limburg en het westen van het land, hebben een betaalde baan, zijn tevreden en denken over vijf jaar nog in Nederland te wonen. Maar het soort werk maakt hen kwetsbaar. Dat blijkt uit het rapport ‘ Bouwend aan een toekomst in Nederland ’, dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag uit heeft gebracht.

Per 1 januari 2017 stonden circa 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij de toetreding van Polen tot de EU in 2004 waren dat er nog maar ruim 35.000. Vooral sinds de afschaffing van de tewerkstellingsvergunning in 2007 is het aantal arbeidsmigranten snel toegenomen.

Meeste Brabantse Polen in Helmond en Tilburg

De Poolse groep is nu qua omvang de zesde migrantengroep in Nederland. Na Den Haag (13.078), Rotterdam (9.107) en Amsterdam (5.146) wonen in Tilburg de meeste Polen (4.552). Als gekeken wordt naar het aantal Poolse migranten per 1.000 inwoners, staat Helmond met 34,3 Poolse arbeidsmigranten op de derde plaats in Nederland na Zeewolde en Noordwijkerhout.

In een jaar tijd is het aantal Poolse migranten in Steenbergen (+58 procent, 791 totaal), Haaren (+44,3 procent, 114 totaal) en Goirle (+37,5 procent, 66 totaal) ook sterk gegroeid.

Groei niet probleemloos

Die groei gaat niet altijd probleemloos. Nog dit jaar ontstond er commotie rond de huisvesting van Poolse arbeiders van distributiecentra van Ingram Micro in Waalwijk en wilden de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel arbeidsmigranten gaan weren omdat ze moeite hadden om iedereen te huisvesten. Dat bleek niet mogelijk te zijn volgens de Europese wetgeving.

In Tilburg worden er plannen gemaakt voor de huisvesting van 800 Polen in twee leegstaande kantoorpanden. Punt van aandacht is nog wel de stankcirkel van de directe buurman Bosch, waardoor permanente bewoning van de panden zonder aanpassingen niet toegestaan is.

Kwetsbaar

Polen komen vooral naar Nederland om te werken: slechts 1,8 procent heeft een bijstandsuitkering tegenover 2,3 procent van de autochtone Nederlanders. Driekwart van de Poolse migranten (77%) heeft een betaalde baan en dat is ongeveer gelijk aan het deel van de autochtone bevolking dat betaald werk heeft.

Wel zitten er grote verschillen in het soort contract en werk. Poolse migranten werken vaker meer dan 35 uur in de week (78% tegenover 49% van de autochtone beroepsbevolking), zijn veel afhankelijker van flexibele contracten (42% tegenover 22%) en hebben vaker een baan op het laagste beroepsniveau (49% tegenover 9%). Dat maakt de migranten volgens het rapport kwetsbaar.