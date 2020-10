Ergernis om gedumpte mondkapjes op straat: ‘Risico om nietsvermoedende kinderen te besmetten’

Nu voor het dragen van mondkapjes op meerdere plekken in Nederland een verplichting of dringend advies geldt, stijgt de vraag naar mondkapjes flink. Uitwasbare mondkapjes, lappen stof met zelfgemaakte patronen en de reguliere blauwe niet-medische mondkapjes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld.



Vooral het blauwe 3-laags mondkapje is erg in trek. In winkels, waar het in dozen van vijftig stuks wordt verkocht, kost het ‘wegwerpmondkapje’ maar een paar cent.



,,En juist die zien we op perrons, bij bushaltes en supermarkten in grote hoeveelheden op straat liggen”, zegt milieuorganisatie Plastic Soup Foundation, die vandaag de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje startte.



Afgezien van de milieuvervuiling leveren de zwerfkapjes ook risico op infectie op, aldus Nederland Schoon-directeur Helene van Zutphen. ,,Als kinderen het kapje bijvoorbeeld nietsvermoedend oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden.’’