Eric en Senska gekort op de uitkering na veel handelen via Marktplaats

EINDHOVEN - Een Eindhovens echtpaar verkocht jarenlang op grote schaal spullen via Marktplaats. Het stel is vrijgesproken van bijstandsfraude maar wordt toch gekort op uitkering.

Het echtpaar Eric en Senska Kuiper uit Eindhoven werd eerder dit jaar door de politierechter vrijgesproken van bijstandsfraude: er is geen bewijs dat ze de sociale dienst wilden oplichten door spullen via Marktplaats te verkopen. Maar sindsdien kort de gemeente hen wel op hun uitkering; het paar zou jarenlang via die site een handeltje hebben gedreven.

Toen de sociale recherche van de gemeente Eindhoven in 2014 gegevens opvroeg bij Marktplaats bleek dat het echtpaar en hun toen inwonende zoon over de periode oktober 2005 - juni 2014 maar liefst 3.873 advertenties plaatsten. Huisraad, maar ook opgeknapte brommers en fietsten. Handel, zo concludeerde de gemeente, én later ook de bestuursrechter. Maar volgens het echtpaar leverden de Marktplaatshandel amper iets op. Alleen: ze konden geen boekhouding overleggen. En dus vordert de gemeente negen jaar aan bruto-uitkering terug: 153.000 euro.

Quote De bijstand is er voor mensen die niet op een andere manier in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat is een groot goed Woordvoerder van de gemeente

Opzettelijk verzwegen

Dat kan, ondanks de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch die het niet bewezen vindt dat de familie Kuiper opzettelijk inkomsten van Marktplaats heeft verzwegen. ,,In het strafrecht gelden strengere eisen dan voor het bestuursrecht", aldus de rechtbank.

Weten mensen in de bijstand eigenlijk wel dat ze de verkoop van spullen op Marktplaats bij de gemeente moeten melden? ,,Op de gemeentesite en in de folder geven we aan dat mensen alle veranderingen in inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie zo snel mogelijk moeten doorgeven aan de gemeente", aldus de woordvoerster van wethouder Staf Depla (PvdA, bijstand). Maar de raad heeft er meermalen bij hem op aangedrongen om niet de regels, maar de mens voorop te stellen.

Individuele gevallen

Past een terugvordering van 153.000 euro hier in? De wethouder laat weten niet op individuele gevallen in te gaan. Wel wijst hij op het feit dat de bestuursrechter vond dat de gemeente terecht oordeelde dat er sprake was van handel. ,,De bijstand is er voor mensen die niet op een andere manier in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat is een groot goed", aldus zijn woordvoerster. ,,Dat beginsel is er voor iedereen, maar daar horen wel rechten en plichten bij, zoals het verstrekken van informatie over eventuele bijverdiensten."

Volgens de woordvoerster moet de gemeente wel 153.000 euro terugvorderen, omdat onduidelijk is of het echtpaar terecht een uitkering kreeg. En volgens de landelijke richtlijn van het Openbaar Ministerie moet een gemeente wel aangifte doen, als ze voor meer dan 50.000 euro is benadeeld.