Erik (23) was eenzaam en zocht naar vrienden, nu begint hij een winkel en wordt hij uitgenodigd voor Rummikub

BMW-bestuurder (27) verleende geen voorrang aan brommer in Rijkevoort-De Walsert

,,Ik dacht dat ik voldoende tijd had om over te steken. Ik had niet verwacht dat die brommer daar al zou rijden.” Dat vertelde een 27-jarige automobilist uit Rijkevoort maandag aan de rechter. De man botste op 7 januari 2021 met zijn BMW op de kruising met de Papenvoortsedijk in zijn woonplaats met de brommer. Hij verleende geen voorrang.

8 maart