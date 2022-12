Ernstig zieke Evert in roze tutu en indrukwekkende rouwstoet: dit zijn de mooiste foto's van 2022

BRABANT - Opmerkelijke incidenten, prachtige sportprestaties, grote branden en creatieve invalshoeken. In 2022 zijn er weer talloze mooie foto's gemaakt in Brabant, zowel door onze eigen fotografen als door lezers. Soms is de aanleiding minder mooi, maar is het beeld des te indrukwekkender. Wat te denken van een trein die een lege bus doorboort in Bergen op Zoom. Dit zijn de mooiste foto's van het afgelopen jaar.

Natuurfenomenen lenen zich traditioneel uitstekend voor prachtige foto's. In oktober was er in ons land een gedeeltelijk zonsverduistering te zien waardoor menig hart van hobbyfotografen sneller begon te kloppen. Wim Holwerda uit Oosterhout trok naar de molen van Den Hout en had al een perfect plaatje in gedachten. De uitkomst was ook bijzonder fraai.

Volledig scherm Wim ving de gedeeltelijke zonsverduistering in een molenwiek in Den. © Wim Holwerda

Een jaarlijks hoogtepunt voor fotografen is Glow in Eindhoven, ook dit jaar tijdens de energiecrisis. Boven de Markt hingen dit jaar schitterende vlinders. Samen met de volle en warme terrassen leverde dit een fraai plaatje op.

Volledig scherm Glow op de Markt in Eindhoven. © Kees Martens/DCI Media

2022 was helemaal het jaar van Olivier Backx uit Alphen. Op 12-jarige kwam hij in het nieuws omdat hij prachtige sportauto's namaakt van karton. Dit voorjaar maakte hij tot op detail een Lamborghini na en onlangs maakte hij zijn tweede exemplaar af.

Volledig scherm Olivier Backx uit Alphen bouwt sportwagens na met karton. © Pix4Profs / Joris Buijs

In het afgelopen voetbalseizoen werd PSV afgetroefd door Ajax in de strijd om de landstitel. In een onderlinge wedstrijd om de beker pakte PSV wel de hoofdprijs. Vlak na rust schoot smaakmaker Cody Gakpo de winnende treffer binnen. De vreugde was groot bij de naar Liverpool vertrokken aanvaller én de rest van het team.

Volledig scherm PSV'er Cody Gakpo heeft de beker vast. © ANP

Eén van de vaste geagendeerde hoogtepunten van het jaar in Brabant is de kermis in Tilburg. Fotograaf Joris Buijs koos voor een verrassend kikkerperspectief tijdens de opbouw hiervan en maakte deze schitterende foto. De kermis, werkende mensen en de hoger kerk gevangen in één beeld.

Volledig scherm De opbouw van de Kermis in Tilburg. © Pix4Profs/Joris Buijs

Een dikke 10 voor de timing! Sylvana uit Heesch was dit najaar op een vakantiepark in Oosterhout, maakte op een perfect moment een foto van deze eekhoorn en stuurde het naar ons!

Volledig scherm Deze eekhoorn is prachtig in beeld gebracht in een vakantiepark in Oosterhout. © Sylvana uit Heesch

Een grote oorlog binnen Europa. Helaas is dit ook werkelijkheid geworden in 2022. In de winter viel Rusland Oekraïne binnen. In de hierop volgende maanden waren in ons land talloze steunbetuigingen te zien voor Oekraïne, bijvoorbeeld met verlichte gebouwen. Zo ook de tunnel onder de Montgomerylaan in Eindhoven.

Volledig scherm De tunnel onder de Montgomerylaan in Eindhoven kleurde vrijdagavond blauwgeel als symbool van steun aan Oekraïne © DCI Media

Fotograaf Floris Oosterveld maakt regelmatig mooie plaatjes en één van zijn specialiteiten is het maken van dronefoto's van steden. Deze foto van Breda in schemering stuurde hij naar ons.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Foto's van schaatspret vervelen nooit. Deze maand sloeg Koning Winter al een keer toe waardoor er op veel plekken geschaatst kon worden. Dat leverde natuurlijk veel mooie ingezonden plaatsjes op. Deze foto werd bij zonsopkomst gemaakt in Reusel.

Volledig scherm Schaatsen bij zonsopkomst in Reusel. © Instagram: happy_sixty

Ireen Wüst schreef afgelopen winter absolute sportgeschiedenis op de Winterspelen in Peking. Ze pakte goud op de 1500 meter waardoor ze de eerste wintersporter werd die goud won op vijf verschillende Olympische Spelen. Met haar ogen dicht kuste ze haar nieuwe gouden plak.

Volledig scherm Ireen Wüst wint in Peking Goud op de 1500 meter. © AFP

In Eindhoven staat Laszlo Toth bekend om zijn prachtige foto’s. Wat te denken van deze. De zon komt op tussen de hoge gebouwen en precies in de gloed zwemt een mooie zwaan. Perfecte timing!

Volledig scherm Een zwaan zwemt in de zonnegloed. © Laszlo Toth

Een verschrikkelijke aanleiding, maar een indrukwekkende foto. Bij een ernstig ongeluk in Oud Gastel kwamen twee kinderen (8 en 10), hun moeder (39) en een 42-jarige vrouw uit Bosschenhoofd om het leven. In dat dorp werd een mooie erehaag gevormd voor de twee kinderen en hun moeder. Hun achtergebleven familieleden reden met de kisten achter een tractor terwijl dorpsbewoners bloemen op de hierop legden.

Volledig scherm De indrukwekkende rouwstoet in Bosschenhoofd. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Natuurfotograaf Erik van Asten deelt zijn foto's graag met onze kranten en daarmee is hij één van de hofleveranciers van de lezersgfotopagina. Dit prachtige plaatje schoot hij in Leende.

Volledig scherm Erik van Asten gaf deze pachtige foto de titel ‘The Golden Girls’. © Erik van Asten

Nog een foto in de categorie: geen leuke aanleiding, wel een zeer indrukwekkend beeld. Vorige maand brandden meerdere loodsen op het industrieterrein aan de Kapitein Nemostraat. Vanuit de lucht maakte fotograaf Toby de Kort de volgende dag de gigantische schade op.

Volledig scherm De dag na de grote brand aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg. © Toby de Kort

2022 was absoluut het jaar van tennisser Tim van Rijthoven uit Roosendaal. Uit het niets won hij de Libéma Open in Rosmalen door Daniil Medvedev van de baan te vegen in de finale. Vlak hierna werd bevestigd dat hij goed tot zijn recht komt op gras. Hij haalde de achtste finale van Wimbledon. Hierin pakte hij zelfs een set tegen wereldtopper Novak Djokivic om vervolgens met opgeheven hoofd met 3-1 te verliezen. Na afloop ontving hij complimenten van de Serviër.

Volledig scherm epa10050716 Novak Djokovic (R) of Serbia greets Tim van Rijthoven (L) of the Netherlands after Djokovic defeated van Rijthoven during their Men's fourth round match at the Wimbledon Championships, in Wimbledon, Britain, 03 July 2022. EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY © ANP / EPA

De grote natuurbrand in de Mariapeel, vlakbij Deurne, hield de gemoederen in Brabant aan het einde van de zomer flink bezig. Mensen werd gevraagd hun huis te verlaten, omwonenden deden schietgebedjes en de vlammenzee was van grote afstand te zien. De rook was ook tot de andere kant van de provincie te ruiken: tot in Breda en Roosendaal. Maar de Peelbrand leverde ook kunstzinnige plaatjes op van een oranje gloed tot diep in de verte.

Volledig scherm Griendsveen - Zeer grote brand in de peel. Brandweer schaalt zeer groot op met meerdere pelotons. Defensie zet 3 helikopters in om mee te helpen met de bestrijding. Ook vanuit twente kwam een zogehete handcrew ter plaatse © Fotopersburo Bert Jansen

Misschien is Joost Smits wel de hofleverancier van de lezersfoto's in het Brabants Dagblad. Zijn foto's haalden ook regelmatig de Instagram-pagina van het BD. Wat te denken van deze! Joost maakt vaak gebruik van de mist en deed dat ook bij de Moerputtenbrug in Den Bosch.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een incident in Bergen op Zoom ging in oktober de wereld over. Een trein doorboorde een lege en stilstaande bus op een spoorwegovergang. De chauffeur van de bus was net uit het voertuig gesprongen en dus raakte er niemand gewond. De ravage was gigantisch en fotograaf Christian Traets was er snel bij.

Volledig scherm Een bus zonder passagiers is maandagochtend op een spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom in botsing gekomen met een trein. © Christian Traets /EYE4images

Een stoere bink met een grote baard en een arm vol tatoeages in een roze tutu. Deze foto van Evert Muis ging viraal. Dit jaar kreeg hij te horen dat hij niet lang meer te leven had. Met een foto in een roze tutu wilde hij zich onsterfelijk maken voor zijn jonge dochtertje. Daarnaast zette hij nog Stichting TuTu op om geld in te zamelen voor de laatste wensen. Het afgelopen voorjaar overleed hij op 37-jarige leeftijd.

Volledig scherm Evert, hier samen met Logan, trok deze tutu aan om zich 'onsterfelijk' te maken voor zijn kleine dochtertje. © Steve The