Erop en eraf: Rob en Bob

Het voetstukIn de rubriek 'Het voetstuk' zet Sjoerd Marcelissen iemand die positief is opgevallen op een voetstuk. En iemand die negatief is opgevallen, laat hij eraf vallen. In pittige stukjes met een vleugje humor.

Erop: Rob Jetten

Het zweet rolde bij Jeroen Pauw over de rug. Zijn haardos werd tijdens de uitzending grijzer en grijzer. Hij vuurde de ene na de andere stekelige vraag af, maar had geen beet. Rob Jetten, de nieuwe voorman van D66, deed afgelopen week bij zijn tv-optreden in Pauw zijn bijnaam 'robot' alle eer aan. Met een glimlach nog breder dan Marc Rutte wimpelde de in Veghel geboren dertiger moeilijke vragen af. Zelfs toen Pauw vroeg naar zijn ambities als partijleider bleef Jetten in de ontwijkende stand. "Ik sluit niet uit dat..." Natuurlijk werd er ook een oude Tweet opgeduikeld, zoals bij alle politici Tweets uit hun kindertijd opgerakeld worden. Ooit, in een heel ver en donker verleden, had Jetten het eens aangedurfd zijn mening te geven: een boze Tweet richting Geert Wilders. Foei, het zal nu niet meer gebeuren, benadrukte de D66'er aan tafel. Zijn meest gedurfde uitspraak? Dat hij wel eens naar Feyenoord ging...

Volledig scherm Rob Jetten (D66) staat de pers te woord. © ANP

Waar de wallen van Alexander Pechtold inmiddels tot onder zijn schouders hangen, daar zat hier een politicus die zijn rimpelloze gezicht nog graag heel lang zo wil houden. Met zijn degelijke kuif en studentikoze bril had Jetten zelfs iets weg van Harry Potter. Nu nog de slechte stand in de peilingen wegtoveren.

Eraf: de Bob

Bob-fans, kent u ze? Deze week doken ze plots op in de media. De beruchte Bobsleebaan in de Efteling verdwijnt na 34 jaar. Bob is oud en versleten, vindt het attractiepark. Tot grote teleurstelling van de Bob-fans. Zoals Sjoerd Rietveld: "Nu is het echte Bob-gevoel weg", verzucht hij. Benieuwd hoe het leven van een Bob-fan eruitziet. Slapen ze in een Bob-karretje? Staat de attractie in Lego nagebouwd op hun slaapkamer? Hebben ze van hun trappenhuis een mini-Bobsleebaan gemaakt? Luisteren ze de hele week naar het vrolijke, alpiene Bob-deuntje?

Volledig scherm De Bob in de Efteling is op. © john schouten / pve