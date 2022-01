Eropuit: Sartre & De Beauvoir, rock ’n roll-achtige folkmuzie en nieuwe exposities

Eerste van drie premières Het Zuidelijk Toneel

Sartre & De Beauvoir is nummer 4 in de filosofenreeks van Stefaan van Brabandt, na Socrates, Marx en Spinoza. Geen monoloog, maar een dialoog deze keer, van het Vlaanderens droomkoppel Frank Focketyn en Sien Eggers. Op 6 en 12 februari volgen nog twee premières van Het Zuidelijk Toneel, Verzwegen Geschiedenis en What Ever Happend to Mr. Pete?

schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Henk Poort gaat de theaters af met een eigen Big Band, een droom die uitkomt.

Eindelijk zijn eigen Big Band

Een grote wens van zanger Henk Poort gaat in vervulling nu eindelijk de theatertournee Henk Poort singing with a Big Band’ gaat beginnen. Met een eigen Big Band van 17 man gaat hij tot en met 2 april de theaters in met materiaal uit het American Songbook. De tour brengt hem onder meer in Tilburg (12/02), Veghel (19/02), Waalwijk (9/3), Den Bosch (Hal 8 16/3) en Uden (17/3).

'Garden', werk op papier van Ies Schute.

Creëren als koken zonder recept

Onder de titel De dag dat alles samenvalt is vanaf zondag bij Galerie Jan van Hoof in Den Bosch een expositie met werk van Ies Schute (Den Bosch, 1956) te zien. Veel nieuw werk, zo laat zij weten, en ook een installatie. De beelden komen op haar pad, onderwerpen en materialen dienen zich aan. Als koken zonder recept.

https://janvanhoofgalerie.nl

Eric en Dieter van der Westen

Swingende single van band Tilburgse broers

Ook zo’n zin om eens lekker ouderwets te feesten, dansen en springen zoals ‘vroeger’? Op de single Homeward Bound van de Dieter van der Westen band, opgebouwd rond de Tilburgse broers Dieter en Eric, kan het. De rock ’n roll-achtige folk song is de eerste single in een reeks die een nieuw album later dit jaar inluidt. De band treedt dinsdag 1 februari op in de Bossche Verkadefabriek.

Het Leven Zelf, donderdag 3 februari te zien in De Nieuwe Vorst in Tilburg.

Over liefde in allerlei vormen

Van de ene op de andere dag besluit de talentvolle Amos te stoppen met wedstrijdzwemmen. Niet lang daarna valt hij van zijn studentenflat. Wat overblijft zijn de herinneringen van mensen dichtbij en ver weg. In Het leven zelf van Toneelschuur Producties, onder regie van Loek de Bakker, komen vier mensen samen in wiens leven Amos een rol speelde.

denieuwevorst.nl

Violiste Iris van Nuland uit Oss .

Van Nuland uit Oss in prestigieuze vioolfinale

De uit Oss afkomstige violiste Iris van Nuland staat zaterdag 29 januari in TivoliVredenburg in de finale van het prestigieuze vioolconcours Oskar Back. Oud-winnaars zijn onder anderen Jaap van Zweden en Emmy Verhey. De Performance Prijs heeft Van Nuland al op zak. De drie finalisten worden begeleid door het Residentie Orkest onder leiding van Bas Wiegers. Prins Constantijn reikt de Oskar Back Prijs (18-26 jaar) uit aan de winnaar. De finale is online te volgen.

www.nederlandsvioolconcours.nl/livestream

Remy Neumann, Filmstill uit Possessed (2021).

2 nieuwe exposities in Willem Twee Kunstruimte

Twee nieuwe expo's bij de heropening van Willem Twee Kunstruimte: Head bounce, out out of our eyes van Emiel Zeno in de Kunstruimte (t/m 6 maart) en Possessed van Remy Neumann in de Spiegelzaal (t/m 13 maart). Zeno's werk verwijst naar het hoofd of de hersenen als bron van ons communiceren en handelen, maar tegelijkertijd het onvermogen van het hoofd om alles te begrijpen. Neumann brengt een bizarre, onvrijwillige staat van trance tot leven.

www.willem-twee.nl