Europees Burger 2018 uit Haaren: ‘Europa moet zijn taken grondig herzien’

Ooggetuige Leo Lyons: Woodstock was een ramp en een zegen

8:00 LOOSBROEK - Leo Lyons speelde met The Jaybirds in 1962 in de Star Club in Hamburg toen The Beatles daar ook speelde, was met Ten Years After in San Francisco tijdens The Summer of Love in 1967 en hij speelde in 1969 op het legendarische Woodstock-festival. ,,Ik zeg weleens, ik ben de Forrest Gump van de rock’n roll’’, zegt hij met een krakend lachje.