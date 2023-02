Europese Jeugdsportdagen maken comeback in Cranendonck

In totaal 200 sporters uit Cranendonck, Differdange (Luxemburg), Blankenberge (België) en Bitburg (Duitsland) gaan dan de sportieve strijd met elkaar aan. Het Franse Rethel slaat een jaartje over. Jongeren geboren in 2007 of later komen uit in de disciplines zwemmen, voetbal (2009 of later), volleybal, basketbal en atletiek.

De laatste keer dat het internationale sportevenement plaatsvond, was in 2019 in Bitburg. De drie daaropvolgende edities gingen vanwege corona niet door. Ook dit jaar was het lange tijd onzeker of het evenement wel door kon gaan. ,,Meerdere lokale comités kregen de organisatie om uiteenlopende redenen niet rond”, vertelt Patrick van Meijl, voorzitter van het Cranendonckse organisatiecomité.

Doodzonde

De Cranendonckse vrijwilligers waren eigenlijk pas over drie jaar aan de beurt, maar besloten toch een poging te wagen. Zij vonden het doodzonde als er opnieuw een streep door de Jeugdsportdagen zou gaan.

Meester Jansen, directeur van de toenmalige St. Franciscusschool in Budel, was in de jaren 60 de grote aanjager van de Europese Jeugdsportdagen. Het evenement wordt bij toerbeurt vanaf 1967 gehouden. Vijf jaar geleden was het voor het laatst in Cranendonck.

Verschillende generaties Cranendonckers hebben deelgenomen aan de Europese Jeugdsportdagen. Oud-deelnemer en voetbalcoach Koen Bogers: ,,Voor jongeren is het een grote belevenis.” Van Meijl: “Daarnaast is het een uithangbord voor de gemeente.”

Andere landen en gewoontes

Het doel van de sportdagen is niet alleen om een goede sportprestatie neer te zetten, maar ook om met leeftijdgenoten uit andere landen kennis te maken en wat over hun landen en gewoontes te leren. Zwemcoach en viervoudig deelnemer Maartje Corsten: ,,We willen er vooral een leuk weekend van te maken.”

Het organiseren van de Europese Jeugdsportdagen is normaal al een hele klus, maar vanwege de ultrakorte voorbereidingstijd wacht het comité dit jaar een extra grote uitdaging. ,,Wij werken nu met een groter budget dan voor dit jaar was geraamd. We zijn daarom blij dat de gemeente snel met ons heeft geschakeld”, vertelt Van Meijl, die vorige week groen licht kreeg.

De organisatie is op zoek naar zo’n honderd logeeradressen om de sporters en hun begeleiders onder te brengen. Secretaris Gerda de Greef: ,,Het scheelt een beetje dat er geen sporters uit Rethel naar Cranendonck komen.” Daarnaast moet het gebruik van de sportfaciliteiten met de verenigingen worden afgestemd. Van Meijl: ,,Normaal is dit al al ruim van tevoren besproken.”

Deelnemers en gastouders kunnen zich aanmelden via jeugdsportdagen.nl.