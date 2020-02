Eva Horsten wijkt niet voor autisme en dwanghandelen: ‘Schrijven is mijn redding geworden’

Ook roeiers uit Den Bosch waagden zich op overstroom­de snelweg

31 januari DEN BOSCH - Het was een iconische foto: surfer Max van Noorden op de ondergelopen snelweg A2 in Den Bosch. Het is nu precies 25 jaar geleden. Maar wat weinig mensen weten, is dat ook leden van de Bossche roeivereniging De Hertog zich op de overstroomde A2 waagden.